Жирков может перейти в "Локомотив"

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Жирков может перейти в "Локомотив"

Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен

Московский "Локомотив" проявляет интерес к защитнику петербургского "Зенита" и сборной России Юрию Жиркову, сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

Контракт Жиркова с "Зенитом" истекает в конце июня. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 37-летний Жирков провел за "Зенит" 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Жена Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга. | http://soccernews.ru
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