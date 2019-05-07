Жирков может перейти в "Тамбов"

"Тамбов" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Юрию Жиркову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, тамбовский клуб предложит контракт игроку в случае выхода в Российскую Премьер-Лигу. Для этого клубу необходимо набрать три очка в трех матчах ФНЛ. Контракт Жиркова с "Зенитом" истекает ближайшим летом, поэтому он может достаться тамбовцам бесплатно.

35-летний Жирков родился в Тамбове и на протяжении трех лет выступал за местный "Спартак". В этом сезоне он провел 10 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевые передачи.

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