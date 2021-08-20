Жирков может вернуться в ЦСКА
Московский ЦСКА изучает возможность возвращения в команду левого защитника Юрия Жиркова, утверждает Transfermarkt.
По информации источника, армейцы могут заключить с игроком годичный контракт после его полного восстановления от травмы бедра.
Футболист, которому сегодня исполнилось 38 лет, является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.
Последним местом работы Жиркова был питерский "Зенит". Ветеран не появлялся на поле с 12 июня, когда он травмировался во время матча Евро-2020.
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