Жирков может вернуться в ЦСКА

Фото инстаграм Юрия Жиркова

Московский ЦСКА изучает возможность возвращения в команду левого защитника Юрия Жиркова, утверждает Transfermarkt.

По информации источника, армейцы могут заключить с игроком годичный контракт после его полного восстановления от травмы бедра.

Футболист, которому сегодня исполнилось 38 лет, является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Последним местом работы Жиркова был питерский "Зенит". Ветеран не появлялся на поле с 12 июня, когда он травмировался во время матча Евро-2020.

Не пропустите: ЦСКА просрочил платеж за трансфер Гайча. | http://soccernews.ru