Жирков назвал два места, где собирается заканчивать карьеру

Полузащитник питерского "Зенита" Юрий Жирков назвал два места, где собирается заканчивать свою карьеру.

"Переход в "Балтику"? Почему бы и нет. Я все время даже жене раньше говорил, что или у себя на родине в Тамбове буду заканчивать, или в Калининграде. За Калининград приятно было бы играть. Да и потом такой стадион, инфраструктура… Не знаю, как в другом у них - я имею в виду отношения в клубе. Пока вроде не очень дела с финансами, задерживают зарплаты, еще что-то", - приводит слова 34-летнего хавбека Комсомольская правда.

Напомним, вчера "Зенит" обыграл "Грассхоппер". | soccernews.ru