Жирков назвал два места, где собирается заканчивать карьеру

Теги юрий жирковзенит санкт-петербургбалтика

Жирков назвал два места, где собирается заканчивать карьеруПолузащитник питерского "Зенита" Юрий Жирков назвал два места, где собирается заканчивать свою карьеру.

"Переход в "Балтику"? Почему бы и нет. Я все время даже жене раньше говорил, что или у себя на родине в Тамбове буду заканчивать, или в Калининграде. За Калининград приятно было бы играть. Да и потом такой стадион, инфраструктура… Не знаю, как в другом у них - я имею в виду отношения в клубе. Пока вроде не очень дела с финансами, задерживают зарплаты, еще что-то", - приводит слова 34-летнего хавбека Комсомольская правда.

Напомним, вчера "Зенит" обыграл "Грассхоппер". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов