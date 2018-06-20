Жирков назвал желаемого соперника в плей-офф ЧМ-2018



Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о том, с кем он хочет сыграть в плей-офф Чемпионата Мира-2018.

"В плей-офф интереснее всего сыграть с Португалией. Потому что мы с ней уже встречались на Кубке Конфедерации", - приводят слова Жиркова российские СМИ.

Напомним, что в 1/8 финала Россия сыграет с командой из группы В, одной из которых является Португалия.

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