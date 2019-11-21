Жирков не исключил, что продолжит выступать за сборную России

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Жирков не исключил, что продолжит выступать за сборную России

Хавбек питерского "Зенита" Юрий Жирков допускает, что продолжит защищать цвета сборной России.

"Последний ли это отборочный турнир в сборной для меня? Не знаю", - сказал 36-летний футболист.

Жирков выступает за российскую сборную с 2005 года, сыграл 92 матча, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.

После ЧМ-2018 игрок объявил о завершении международной карьеры, однако в марте этого года он вернулся в национальную команду.

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