Жирков не исключил вариант с завершением карьеры, несмотря на переход в "Химки"

Фото сайт "Химок"

Левый защитник "Химок" Юрий Жирков порассуждал о своём будущем в случае получения травмы.

"Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока всё идёт хорошо, тренируюсь в полном режиме", - сказал 38-летний футболист.

Жирков перешёл в "Химки" на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме "0,5+1".

До этого экс-игрок ЦСКА, "Зенита" и "Челси" полгода оставался без клуба и восстанавливался после травмы.

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