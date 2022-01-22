Жирков не исключил вариант с завершением карьеры, несмотря на переход в "Химки"
Фото сайт "Химок"
Левый защитник "Химок" Юрий Жирков порассуждал о своём будущем в случае получения травмы.
"Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу. Но пока всё идёт хорошо, тренируюсь в полном режиме", - сказал 38-летний футболист.
Жирков перешёл в "Химки" на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме "0,5+1".
До этого экс-игрок ЦСКА, "Зенита" и "Челси" полгода оставался без клуба и восстанавливался после травмы.
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