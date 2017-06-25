Жирков не собирается требовать извинений от Лебедева

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Жирков не собирается требовать извинений от Лебедева

Представитель защитника "Зенита" и сборной России Юрия Жиркова Петро Шекшеев заявил, что его клиент не заинтересован в извинениях от вице-спекера Госдумы Игоря Лебедева.

"Нет, Юре точно это всё пофигу", - сказал Шекшеев.

Напомним, что Жирков был удален в матче Кубка Конфедераций против Мексики (1:2). Лебедев заявил, что за этот поступок "Жиркову надо в морду дать".

Не пропустите: Лебедев: "Жиркову, по-мужски, в раздевалке надо в морду дать". | http://soccernews.ru

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