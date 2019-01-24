Жирков о новом контракте с "Зенитом": "Многое будет зависеть от здоровья"
Защитник "Зенита" Юрий Жирков поделился мыслями о возможности продлить контракт с питерским клубом.
"Сначала надо полноценно вернуться на поле в матчах. Потом думать, что дальше. Тут многое от здоровья зависеть будет и физического состояния" - сказал 35-летний футболист.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает по окончании текущего сезона.
Жирков выступает за "Зенит" с января 2016 года, сыграл 67 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.
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