Жирков обошел Василия Березуцкого по числу матчей за сборную России
Защитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков вышел на чистое четвертое место в истории по числу матчей за сборную России.
Поединок 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией стал для Жиркова 102-м в составе национальной команды. По этому показателю он обошел Василия Березуцкого (101). Больше матчей за сборную России провели только Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (117).
37-летний Жирков в 102 матчах за сборную России забил два гола и отдал 11 результативных передач.
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