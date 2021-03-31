Жирков обошел Василия Березуцкого по числу матчей за сборную России

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Жирков обошел Василия Березуцкого по числу матчей за сборную России

Защитник петербургского "Зенита" Юрий Жирков вышел на чистое четвертое место в истории по числу матчей за сборную России.

Поединок 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией стал для Жиркова 102-м в составе национальной команды. По этому показателю он обошел Василия Березуцкого (101). Больше матчей за сборную России провели только Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (117).

37-летний Жирков в 102 матчах за сборную России забил два гола и отдал 11 результативных передач.

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