Жирков объяснил своё появление в заявке любительской команды

Фото твиттер "Зенита"

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, как он оказался в заявке клуба ЛФЛ "Аминьево" с Юго-Запада Москвы.

"Любопытная история. Я пришёл поиграть в хоккей. Там были мои друзья и в частности Прудников. Они предлагают - давай за нас и в футбол поиграешь за "Аминьево". Ответил, что бегать в играх пока ещё не могу. "Тогда", - говорят, - "мы тебя заявим за нас, а там посмотрим, как пойдёт". Ответил, что со временем, может, и приду.

И, правда, возможно, за них сыграю в свободное от тренировок время. С кем-то двигаться уже скоро надо будет! До сих пор занимался только с тренером. Может быть, и сам попрошусь в какую-нибудь команду, чтобы тренироваться с ней. Сейчас нужна работа именно с коллективом", - заявил 38-летний футболист.

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с питерским "Зенитом".

С июня ветеран восстанавливается после мышечной травмы бедра. Он получил это повреждение в ходе поединка Евро-2020 против Бельгии (0:3).

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