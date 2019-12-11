Жирков оценил перспективы сборной России в финальном турнире Евро-2020

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Жирков оценил перспективы сборной России в финальном турнире Евро-2020

Полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что думает о перспективах команды в финальном турнире Евро-2020.

"У нас очень сложная группа. Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело", - сказал Жирков.

Напомним, что на групповой стадии Евро-2020 России предстоит сыграть против Бельгии, Дании и Финляндии.

Матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 состоится 13 июня против Бельгии.

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