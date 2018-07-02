Жирков оценил серьезность своей травмы

Защитник сборной России Юрий Жирков оценил степень серьезности своей травмы, полученной в игре 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды Испании.

"Мы уже порадовались в раздевалке, теперь сосредоточены только на следующей игре. К сожалению, здоровье просто не позволило мне выйти на второй тайм. Уже просто не мог бежать. Сыграю ли я в следующем матче? Не знаю, обследование будет в понедельник. По ощущениям травмировал ахилл", - цитируют 34-летнего бека Известия.

Напомним, Моуринью оценил шансы сборной России на выход в полуфинал ЧМ. | soccernews.ru