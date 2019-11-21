Жирков оценил соперников сборной России по групповому этапу Евро-2020
Хавбек сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от группового этапа Евро-2020.
Напомним, что уже известны два соперника российской национальной команды - это Бельгия и Дания. Также к ним присоединится Финляндия или Уэльс.
"Мы прекрасно понимаем, что сборная Бельгии - очень хорошая команда. У них отличный подбор футболистов на всех позициях. В какой-то степени это плюс, что мы уже знаем, как они действуют, но противопоставить им что-то будет крайне тяжело. Датчане тоже серьёзный соперник, как и все остальные сборные, попавшие на Евро", - сказал Жирков.
Стоит отметить, что на двух последних Чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах российская сборная не выходила в плей-офф.
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