Жирков оценил свой дебют за "Химки"
Фото твиттер "Химок"
Защитник "Химок" Юрий Жирков высказался по поводу своего участия в матче 19-го тура РПЛ против "Динамо" (0:3).
Напомним, что это дебют 38-летнего футболиста в составе новой команды.
"Прошёл все сборы, всё нормально. По движениям у меня всё было нормально. Главный тренер как решил, так и поменял. Если видел, что выгляжу нормально, может, оставил бы. Вопрос к главному тренеру.
Отбил "пять" игрокам "Динамо"? Тогда были другие игроки, с кем-то пересекался в сборной, со Смоловым знаем друг друга. Вопрос про смену тренера, наверное, надо задавать руководству. Мы выходим, играем, тренируемся. С Юраном мы только три дня, по первому тайму всё было нормально. Тяжело играть, когда такая ситуация в мире", - сказал Жирков.
"Химки" подписали ветерана этой зимой на правах свободного агента. Он полгода был без клуба после ухода из "Зенита".
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