Жирков отпраздновал день рождения на военном полигоне
Инна Жиркова, жена защитника "Зенита" Юрия Жиркова, рассказала, как её супруг отпраздновал свой день рождения.
Напомним, что 20 августа футболисту исполнилось 36 лет.
"Мысль о том, что было бы круто и необычно отметить день рождения мужа на военном полигоне, появилась у меня пару месяцев назад. Я заранее знала, что такой подарок ему точно понравится и запомнится на всю жизнь, зная любовь Юры к военной тематике. Оставалось дело за малым - в тайне найти полигон с военной техникой и собрать близких друзей.
Судя по тому, как радовался мой муж - сюрприз удался. Он, кстати, до последнего не знал, куда мы едем в его день рождения и что его ожидает. Да я сама запомню эту поездку надолго - мы все в пыли, счастливые, а я ещё умудрилась заработать шишку на голове во время поездки на танке", - сказала Инна.
В текущем сезоне Жирков сыграл за "Зенит" 8 матчей во всех турнирах и сделал 1 ассист. В июле он продлил контракт с клубом до лета 2020 года.
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