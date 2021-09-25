Жирков ответил на вопрос о возвращении в сборную России

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Жирков ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Фото твиттер "Зенита"

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков признался, что больше не видит себя в составе национальной команды.

"Связывались ли со мной представители сборной? Когда тренировался, видел и Онопко, и Писарева. Просто пообщались и всё. А зачем со мной связываться, если я был травмирован и без команды? Я же не Кузяев. Но это, шутка, конечно. Если серьёзно, куда мне в сборную. Думаю, что даже когда окончательно вылечусь, в ней вряд ли буду", - сказал 38-летний футболист.

Жирков выступал за сборную России с 2005 года, сыграл 104 матча и забил 2 гола.

В июне ветеран провёл свой последний официальный матч - против сборной Бельгии (0:3) на Евро-2020. В той игре он получил мышечную травму, от которой восстанавливается до сих пор.

Не пропустите: Жирков объяснил своё появление в заявке любительской команды. | http://soccernews.ru
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