Жирков: "Плохо, что "Зенит" проиграл перед матчем со "Спартаком"

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Жирков: "Плохо, что "Зенит" проиграл перед матчем со "Спартаком"
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков прокомментировал поражение своей команды от "Бней Иегуды" (0:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили. Они играли на атаках, старались забить второй мяч. У соперника был момент, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит ещё много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.

Не стыдно ли, что уступили такому сопернику? Немного. Плохо проигрывать перед такой игрой, но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром показал неплохой футбол", - приводят слова Жиркова российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" вышел в следующий этап по сумме двух встреч - 2:1. Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 6 августа в 20:00 мск.

Не пропустите: "Зенит" - "Бней Иегуда" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Проигрывать в матче со Спартаком еще лучше.

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