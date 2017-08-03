Жирков: "Плохо, что "Зенит" проиграл перед матчем со "Спартаком"
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков прокомментировал поражение своей команды от "Бней Иегуды" (0:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Плохо проигрывать при своих болельщиках, тем более что сегодня стадион был практически заполнен. У нас было много неточных передач, из-за этого получали контратаки. Так нам и забили. Они играли на атаках, старались забить второй мяч. У соперника был момент, который он вполне мог реализовать. У нас тоже были атаки, но что-то не получалось уже на завершающей стадии. Предстоит ещё много игр, будем набирать очки для рейтинга УЕФА.
Не стыдно ли, что уступили такому сопернику? Немного. Плохо проигрывать перед такой игрой, но будем стараться победить в воскресенье. «Спартак» в матче с «Краснодаром показал неплохой футбол", - приводят слова Жиркова российские СМИ.
Напомним, что "Зенит" вышел в следующий этап по сумме двух встреч - 2:1. Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 6 августа в 20:00 мск.
Не пропустите: "Зенит" - "Бней Иегуда" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ объявил о переходе Неймара
-
Реабилитация "южан": "Краснодар" побеждает и проходит дальше
-
"Зенит" уступает "Бней Иегуде", но проходит дальше
-
Официально: "Барселона" подтвердила получение оплаты за Неймара
-
Неймар в Париже, все против ПСЖ, Супер Марио, дон Раньери и другие причины следить за чемпионатом Франции
Лента новостей
-
Чемпион начинает защиту титула: "Монако" принимает "Тулузу"
-
"Маккаби", "Домжале" и "Брага" вышли в следующий этап Лиги Европы
-
Шалимов: "Игра с "Люнгбю" сложилась для "Краснодара" достаточно удачно"
-
Луис Адриано: "Мы с Промесом можем забить 35-36 голов за сезон"
-
Пеле: "Желаю Неймару удачи в новом вызове"
-
Моуринью: "Из-за трансфера Неймара теперь будет много переходов за 100, 80, 60 миллионов евро"
-
"Милан" - "Университатя" - 2:0 (обзор)
-
В матче за Суперкубок Англии испытают новую систему пенальти
-
Неймар: "Я благодарен "Барселоне", но мне нужны новые вызовы"
-
Ибрагимович показал распущенные волосы
-
"Милан", "Эвертон", "Атлетик", "Марсель" идут дальше в Лиге Европы, ПСВ вылетает
-
Лига Европы. "Утрехт", "Алтах" и "Хайдук" вышли в следующий этап
-
Фурсенко: "Поле стадиона "Санкт-Петербург" поменяют осенью"
-
Жирков: "Плохо, что "Зенит" проиграл перед матчем со "Спартаком"
-
Лодыгин: "Остается ощущение, что "Зенит" некрасиво прошел "Бней-Иегуду"
-
Президент ПСЖ: "Неймар - один из лучших игроков в современном футболе"
-
"Люнгбю" – "Краснодар" - 1:3 (видео)
-
Неймар: "Меня покорили амбиции ПСЖ"
-
"Фенербахче", ПАОК и "Маритиму" вышли в четвертый раунд квалификации Лиги Европы
-
ПСЖ объявил о переходе Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|3
|9
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|3
|Ахмат
|3
|9
|4
|ЦСКА Москва
|3
|6
|5
|Краснодар
|3
|6
|6
|Уфа
|3
|5
|7
|Спартак Москва
|3
|5
|8
|Урал
|3
|5
|9
|Ростов
|3
|4
|10
|Рубин
|3
|3
|11
|Арсенал Тула
|3
|3
|12
|Анжи
|3
|3
|13
|Динамо Москва
|3
|1
|14
|Амкар
|3
|0
|15
|Тосно
|3
|0
|16
|СКА Хабаровск
|3
|0