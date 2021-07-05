Жирков поддержал Черчесова

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Левый защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков встал на защиту главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, которого активно критикуют после провала на Евро-2020.

"На этот раз сборная имела на подготовку немного меньше времени по сравнению c Чемпионатом Мира. Но в принципе готовились по тому же плану, имелись лишь небольшие отличия в деталях. Сборы для игроков были непростые, тренировки – достаточно тяжёлые, что, впрочем, не удивительно. К большому сожалению, сейчас нашей команде не удалось выйти из группы. Когда такое происходит, то, естественно, в адрес сборной идёт большая волна критики. Для меня абсолютно понятно, что в этом вина не только главного тренера, но и всей команды.

Станислав Саламович - квалифицированный, очень требовательный тренер. В тоже время он в меру строгий и обладает отличным чувством юмора. Свой уровень Черчесов доказал не только на ЧМ-2018, но и работая в таких клубах как "Динамо", "Легия" и других. Мы чётко понимали требования тренерского штаба. Но футбол непредсказуем, и на этом Евро нам не удалось решить задачу по выходу в плей-офф. Повторюсь, что ответственность за это несёт вся команда", - сказал Жирков.

Сборная России вылетела с Евро-2020 по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

Жирков сумел принять участие только в стартовом матче континентального первенства, после чего восстанавливался от серьёзной травмы.

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