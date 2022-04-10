Жирков поделился мнением о том, в "Химках" играет много возрастных футболистов
Фото: твиттер Жиркова\Автор неизвестен
Защитник "Химок" Юрий Жирков поделился мнением о возрастном составе подмосковного клуба.
"Глушаков писал: "Давай, подписывай (контракт - прим.). Помоги". С приходом Паши Мамаева, некоторых других игроков, думаю, все будет намного лучше. Молодежь смотрит — учится, будет прогрессировать.
Когда "Милан" выигрывал Лигу чемпионов, там тоже были возрастные игроки и никто над этим не шутил. Будем стараться доказывать, что нас еще рано списывать", – сказал Жирков.
Напомним, что вчера "Химки" впервые в истории обыграл ЦСКА (4:2) и выбрались с последнего места турнирной таблицы.
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