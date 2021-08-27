Жирков подтвердил запрет тренироваться на базе сборной России

Фото твиттер "Зенита"

Защитник Юрий Жирков отреагировал на информацию, согласно которой новый начальник сборной России Сергей Куличенко попросил его не тренироваться на базе национальной команды.

38-летний футболист в Новогорске восстанавливался после травмы бедра, полученной во время Евро-2020.

"Да, правда", - подтвердил ветеран.

При этом сообщается, что присутствие Жиркова никак не мешало подготовке российской сборной к сентябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

Пока неизвестно, чья это инициатива - самого Куличенко или нового главного тренера Валерия Карпина.

Жирков выступал за сборную России с 2005 года, сыграл 104 матча и забил 2 гола.

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