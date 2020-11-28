Жирков посетовал на календарь "Зенита"

Левый защитник питерского "Зенита" Юрий Жирков признался, что ему тяжело справляться с нагрузками, вызванными плотным календарём текущего сезона.

"Сейчас у нас такой график, что приходится играть на третий или на четвёртый день. Тяжело, конечно, постоянно играть, всё-таки возраст, но как-то тянем, вроде, ничего", - сказал Жирков.

Футболисту в августе исполнилось 37 лет. Примечательно, что он является не только основным игроком "Зенита", но и сборной России.

В этом сезоне на клубном уровне Жирков сыграл 15 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

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