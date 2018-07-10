Жирков принял важное решение о своей карьере в сборной России



Защитник "Зенита" Юрий Жирков заявил, что он принял решение о завершении карьеры в сборной России.

"Я решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело", - приводят слова Жиркова российские СМИ.

"Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы", - добавил футболист.

34-летний Жирков выступал за сборную России с 2005 года, провел за нее 87 матчей и забил 2 гола.

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