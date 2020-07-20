Жирков прокомментировал эпизод с падением Соболева в штрафной "Зенита" в матче со "Спартаком"

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков заявил, что он не нарушал правила на нападающем "Спартака" Александре Соболеве в матче 1/2 финала Кубка России (2:1).

"Я играл по Соболеву, в борьбе за мяч почувствовал, что он первый схватил меня за футболку, я стал терять равновесие, он мог получить преимущество, и я рефлекторно для координации взял его. Абсолютно равное обоюдное противостояние — никто не хотел уступать, да и претензий друг к другу не было", — приводит слова Жиркова "Чемпионат".

Напомним, что руководство и тренерский штаб "Спартака" выразил недовольство судейством в матче с "Зенитом" и потребовали объяснений от Российского футбольного союза.

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