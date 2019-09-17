Жирков прокомментировал ничейный результат "Зенита" с "Лионом"

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Жирков прокомментировал ничейный результат "Зенита" с "Лионом"

Хавбек "Зенита" Юрий Жирков рассказал, что думает о матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (1:1). Об этом сообщает "Чемпионат".

"Хорошо, что набрали первое очко. Хорошая была игра, в конце могли и выиграть. У Дзюбы был хороший момент. Были мелкие ошибки, потери мяча, волнение, конечно, чувствуется. Мы разбирали соперника, от этого отталкивались", - сказал Жирков.

Во втором туре группового этапа "Зенит сыграет с "Бенфикой". Встреча пройдет 2 октября в Петербурге и начнется - в 22:00 (мск). "Лион" в этот же день встретится с "РБ Лейпциогом".

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