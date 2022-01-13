Жирков прокомментировал свой переход в "Химки"

Фото сайт "Химок"

Новичок "Химок" Юрий Жирков поделился эмоциями после подписания контракта с подмосковным клубом.

"Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что всё сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность. С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был ещё летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал.

Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-лиге и показывала хороший футбол. Место "Химок" в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом - но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, всё будет хорошо!" - сказал 38-летний футболист.

Жирков перешёл в "Химки" на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме "0,5+1".

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