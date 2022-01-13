Жирков прокомментировал свой переход в "Химки"
Фото сайт "Химок"
Новичок "Химок" Юрий Жирков поделился эмоциями после подписания контракта с подмосковным клубом.
"Очень рад, что продолжаю спортивную карьеру. Надеюсь, что всё сложится удачно. Спасибо и Владимиру Габулову, и руководству клуба, за то, что поверили и дали эту возможность. С главным тренером общался. Первый контакт с Игорем Черевченко был ещё летом, когда я восстанавливался от травмы в Новогорске. Было небольшое общение: меня приглашали, но тогда я об этом не думал.
Хорошо, что сейчас удалось продолжить играть. Я приложу все силы, чтобы команда осталась в Премьер-лиге и показывала хороший футбол. Место "Химок" в турнирной таблице? Не соврать, я тоже думал об этом - но здесь я всех знаю, и есть уверенность, что клуб выполнит задачу. Играл вместе с Павлом Мамаевым, с Игорем Семшовым. Знаю и главного тренера. Все родственники и друзья советовали остаться в футболе и продолжить играть. Уверен, всё будет хорошо!" - сказал 38-летний футболист.
Жирков перешёл в "Химки" на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме "0,5+1".
Не пропустите: Глушаков: "Кокорина в "Химках" ждем". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бензема повторил достижение Месси в Эль Класико
-
Жирков прокомментировал свой переход в "Химки"
-
Роналду оценил работу Рангника на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Дани Алвес провёл 1000-й матч в карьере
-
"Ньюкасл" купил нападающего "Бернли"
-
"Зенит" опубликовал состав на сбор в ОАЭ
-
Динь перешёл из "Эвертона" в "Астон Виллу"
-
Официально: Фарке возглавил "Краснодар"
-
Роналду: "Не хочу занимать 6-7-е место в АПЛ"
-
В ЦСКА объяснили отсутствие Ахметова в заявке на зимний сбор
-
Тухель установил клубный рекорд "Челси"
-
Три бразильских клуба претендуют на Марсело
-
Каттани: "Спартак" - это что-то особенное"
-
"Дженоа" рассматривает двух кандидатов на замену Шевченко
-
Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико
-
"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем
-
Алексис Санчес установил рекорд Суперкубка Италии
-
"Атлетико Минейро" объявил о переходе Година
-
Официально: Оливейра - новый игрок "Ромы"
-
"Реал" во второй раз в истории обыграл "Барселону" в пяти матчах подряд