Жирков пропустил тренировку сборной России

Полузащитник сборной России Юрий Жирков пропустил сегодняшнюю тренировку своей национальной команды.

Как информирует чемпионат.com, отсутствие на занятии 34-летнего хавбека было связано с поднявшейся у него температурой.

Отметим, что по индивидуальной программе продолжает работать еще один игрок средней линии сборной России - Александр Головин.

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