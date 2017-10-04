Жирков пропустил тренировку сборной России

Теги россияюрий жирков

Жирков пропустил тренировку сборной РоссииПолузащитник сборной России Юрий Жирков пропустил сегодняшнюю тренировку своей национальной команды.

Как информирует чемпионат.com, отсутствие на занятии 34-летнего хавбека было связано с поднявшейся у него температурой. 

Отметим, что по индивидуальной программе продолжает работать еще один игрок средней линии сборной России - Александр Головин.

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