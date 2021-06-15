Жирков пропустил тренировку сборной России

Фото инстаграм Юрия Жиркова

Пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров рассказал о ситуации с травмированными игроками национальной команды.

По его словам, продолжает лечение от повреждения только левый защитник Юрий Жирков.

"Жирков не приехал [на сегодняшнюю тренировку]. Продолжает реабилитацию. Та же картина, что вчера. Остальные в общей группе, все здесь", - сказал Владимиров.

Напомним, что в среду, 16 июня, сборная России сыграет с Финляндией во 2-м туре группового этапа Евро-2020.

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