Жирков пропустит первый матч Чемпионата Мира-2018
В матче третьего тура Кубка Конфедерация Россия - Мексика (1:2) был удален защитник россиян Юрий Жирков.
За это удаление футболист получил одноматчевую дисквалификацию и теперь будет вынужден пропустить первый матч Чемпионата Мира-2018, который пройдет в России.
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