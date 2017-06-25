Жирков пропустит первый матч Чемпионата Мира-2018



В матче третьего тура Кубка Конфедерация Россия - Мексика (1:2) был удален защитник россиян Юрий Жирков.

За это удаление футболист получил одноматчевую дисквалификацию и теперь будет вынужден пропустить первый матч Чемпионата Мира-2018, который пройдет в России.

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