Жирков провёл 100-й матч за сборную России

Левый защитник "Зенита" Юрий Жирков достиг юбилейной отметки по числу матчей в составе сборной России.

Игра против Сербии (0:5) в Лиге Наций стала для 37-летнего футболиста сотой за национальную команду.

Как сообщает "СЭ", Жирков - 530-й игрок в мире со 100 матчами за сборную.

Рекордсменом по этому показателю среди россиян является Сергей Игнашевич (127), в Европе - Серхио Рамос (178), в мире - Ахмед Хассан (184).

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