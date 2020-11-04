Жирков провел юбилейный матч в еврокубках

Защитник "Зенита" Юрий Жирков принял участие в игре Лиги Чемпионов против "Лацио" (1:1).

37-летний футболист провел 100-й матч в еврокубках. Напомним, что ранее Жирков выступал за "Динамо", ЦСКА и "Челси".

В текущем сезоне на счету Жиркова две голевые передачи в 11 играх.

Напомним, что после 3-х туров "Зенит" идет в своей группе ЛЧ на последнем месте.

Читайте также: "Зенит" сыграл вничью с "Лацио" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru