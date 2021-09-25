Жирков прояснил своё будущее
Фото твиттер "Зенита"
Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, завершил ли он профессиональную карьеру.
"Сейчас с ногой уже всё практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что ещё неделька и всё будет нормально. Конец карьеры? Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения - рассмотрю, и, в принципе, год ещё можно поиграть", - сказал 38-летний футболист.
Прошедшим летом истёк контракт Жиркова с "Зенитом", с тех пор он является свободным агентом.
В июне ветеран провёл свой последний официальный матч - против сборной Бельгии (0:3) на Евро-2020. В той игре он получил мышечную травму, от которой восстанавливается до сих пор.
Не пропустите: Жирков включён в заявку любительской команды. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
У "Реала" появился серьёзный конкурент из АПЛ в борьбе за Мбаппе
-
Галицкий не отказался от идеи про 11 воспитанников в составе "Краснодара"
-
Мюллер поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров "Баварии"
-
Жирков прояснил своё будущее
-
Главные новости дня: 24 сентября
-
1
"Барселона" намерена сократить зарплату Умтити
-
Дочь Пеле рассказала о состоянии бразильца
-
Гасперини высказался о претендентах на скудетто
-
Левандовски не забил за "Баварию" впервые за 19 матчей
-
Артета высказался перед северо-лондонским дерби против "Тоттенхэма"
-
Сандро Шварц высказался о форме "Динамо" перед игрой с "Рубином"
-
"Реал" может подписать Александера-Арнольда
-
Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол
-
"Бавария" в меньшинстве обыграла "Гройтер" в матче Бундеслиги
-
Клопп позитивно высказался о "Брентфорде"
-
Сульшер рассказал о форме Де Хеа
-
Гвардиола высказался перед матчем с "Челси"
-
Президент Ла Лиги раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года
-
Тони Кроос играл через боль весной прошлого сезона
-
На пост главного тренера "Барселоны" появился новый претендент