Жирков прояснил своё будущее

Фото твиттер "Зенита"

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, завершил ли он профессиональную карьеру.

"Сейчас с ногой уже всё практически нормально. Даже принял участие в благотворительном турнире. В общем, вроде в правильном направлении двигаюсь. Думаю, что ещё неделька и всё будет нормально. Конец карьеры? Пока не знаю. Если команды не будет, конечно, завершу. Если поступят предложения - рассмотрю, и, в принципе, год ещё можно поиграть", - сказал 38-летний футболист.

Прошедшим летом истёк контракт Жиркова с "Зенитом", с тех пор он является свободным агентом.

В июне ветеран провёл свой последний официальный матч - против сборной Бельгии (0:3) на Евро-2020. В той игре он получил мышечную травму, от которой восстанавливается до сих пор.

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