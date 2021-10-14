Жирков рассказал, когда собирается завершить карьеру

Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что он хочет поиграть еще год, а затем завершить карьеру.

"Да, можно было бы поиграть еще годик. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться", — сказал Жирков в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".

38-летний Жирков в настоящее время является свободным агентом. Ранее он играл за тамбовский "Спартак", ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо" и "Зенит". За сборную России сыграл 104 матча и забил два мяча.

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