Жирков рассказал, кто помешал ему перейти в "Спартак"
Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что в 2011 году он мог перейти в "Спартак".
"Встречался с Карпиным: был возможен переход в "Спартак". Но Абрамович тогда не отпустил. Может, и не хотели отпускать в "Спартак". Но в "Анжи" же отпустили. В конце Роман Аркадьевич так и сказал: "Есть предложение из "Анжи". Туда и езжай". Других вариантов не было. Я сам к Абрамовичу подходил и просил отпустить в "Спартак". Тогда были бытовые проблемы в Англии. Мне хотелось вернуться именно в Россию, но отпустили только в "Анжи". Не знаю, это из-за денег или у них были какие-то свои договоренности", - сказал Жирков в интервью на ютуб-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".
38-летний Жирков в настоящее время является свободным агентом. Ранее он играл за тамбовский "Спартак", ЦСКА, "Челси", "Анжи", "Динамо" и "Зенит". За сборную России сыграл 104 матча и забил два мяча.
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