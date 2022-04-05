Жирков рассказал о мечте купить танк

Фото: твиттер Юрия Жиркова/Автор неизвестен

Полузащитник подмосковных "Химок" Юрий Жирков рассказал, что он мечтает купить танк.

"Танк моей мечты – любой. Только бы военный был. Но его ставить некуда. Немецкие танки очень дорогие. "Тигров" осталось, наверное, пять-шесть в мире. Даже не представляю, сколько каждый из них стоит.

Т-34 можно за пять-шесть миллионов рублей купить. Год назад мне такую сумму называли. Возможно, сейчас подорожал. Пушки от миллиона идут", – приводит слова Жиркова "Спорт-Экспресс".

38-летний Жирков перешел в "Химки" в январе 2022 года. В нынешнем сезоне он провел два матча. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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