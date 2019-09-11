Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020

Хавбек сборной России Юрий Жирков заявил, что национальная команда будет стремиться побыстрее добыть путёвку на Чемпионат Европы 2020 года.

"В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу. Постараемся решить задачу выхода на Евро уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады", - сказал Жирков.

Напомним, что после шести туров российская сборная занимает второе место в отборочной группе, уступая три очка Бельгии.

В рамках квалификации подопечные Станислава Черчесова проведёт ещё четыре матча - два дома (Шотландия и Бельгия) и два в гостях (Кипр и Сан-Марино).

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