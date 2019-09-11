Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020
Хавбек сборной России Юрий Жирков заявил, что национальная команда будет стремиться побыстрее добыть путёвку на Чемпионат Европы 2020 года.
"В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу. Постараемся решить задачу выхода на Евро уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады", - сказал Жирков.
Напомним, что после шести туров российская сборная занимает второе место в отборочной группе, уступая три очка Бельгии.
В рамках квалификации подопечные Станислава Черчесова проведёт ещё четыре матча - два дома (Шотландия и Бельгия) и два в гостях (Кипр и Сан-Марино).
Не пропустите: Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Суд вынес приговор Турану за нападение на турецкого певца
-
Гризманн заявил о необходимости останавливать матчи из-за расизма и гомофобии
-
Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных
-
Аленья недоволен своим положением в "Барселоне"
-
"Бавария" сформировала новый командный совет из шести игроков
-
Один из лучших бомбардиров РПЛ рассказал о своей первой зарплате
-
Отец Неймара рассказал, почему его сын хочет вернуться в "Барселону"
-
ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы
-
"Зенит" продавил перенос кубкового матча с "Енисеем"
-
Колодин оценил перспективы связки Джикия - Семёнов в центре обороны сборной России
-
Тренер сборной Перу Гарека стал автором уникального достижения
-
Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020
-
Месси пропустит ещё один матч
-
Луис Адриано прокомментировал свой хет-трик в матче с "Флуминенсе"
-
Девушка Роналду показала, как дети португальца реагируют на его голы
-
Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе
-
Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России
-
Гризманн прокомментировал второй подряд незабитый пенальти
-
СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ
-
Луис Адриано оформил первый хет-трик после ухода из "Спартака"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3