Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020

Теги россияюрий жирков

Жирков рассказал о настрое сборной России на финишный этап квалификации Евро-2020

Хавбек сборной России Юрий Жирков заявил, что национальная команда будет стремиться побыстрее добыть путёвку на Чемпионат Европы 2020 года.

"В каждом из оставшихся матчей будем играть только на победу. Постараемся решить задачу выхода на Евро уже в ближайших играх. Конечно, было бы приятно отобраться на турнир досрочно. Думаю, все были бы этому рады", - сказал Жирков.

Напомним, что после шести туров российская сборная занимает второе место в отборочной группе, уступая три очка Бельгии.

В рамках квалификации подопечные Станислава Черчесова проведёт ещё четыре матча - два дома (Шотландия и Бельгия) и два в гостях (Кипр и Сан-Марино).

Не пропустите: Дзюба высказался о борьбе с Кержаковым за звание лучшего бомбардира сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Роналду забил 150 разным командам на уровне клубов и сборных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов