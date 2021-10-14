Жирков рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"
Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что в 2009 году он мог перейти в мюнхенскую "Баварию" вместо лондонского "Челси".
"Меня Гинер как раз вызвал тогда и сказал, что есть два варианта: "Бавария" и "Челси". Я выбрал "Баварию", а они все выбрали "Челси". Олич тогда как раз играл в "Баварии", и я сказал, что мне будет комфортнее играть, когда я знаю хоть кого-то. Тем более в такой команде. Я тогда не был знаком ни с Шевченко, ни с Ивановичем — ни с кем не общался. Зачем мне выбор предоставили, если его нет? Не знаю", - сказал Жирков в интервью на ютуб-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Жирков перешел в "Челси" из ЦСКА за 21 миллион евро. Всего за английский клуб он провел 49 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 11 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20