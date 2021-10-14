Жирков рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

Теги юрий жирковбавария мюнхенцска москва

Жирков рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что в 2009 году он мог перейти в мюнхенскую "Баварию" вместо лондонского "Челси".

"Меня Гинер как раз вызвал тогда и сказал, что есть два варианта: "Бавария" и "Челси". Я выбрал "Баварию", а они все выбрали "Челси". Олич тогда как раз играл в "Баварии", и я сказал, что мне будет комфортнее играть, когда я знаю хоть кого-то. Тем более в такой команде. Я тогда не был знаком ни с Шевченко, ни с Ивановичем — ни с кем не общался. Зачем мне выбор предоставили, если его нет? Не знаю", - сказал Жирков в интервью на ютуб-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Жирков перешел в "Челси" из ЦСКА за 21 миллион евро. Всего за английский клуб он провел 49 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 11 результативных передач.

Не пропустите: "Спартак" нацелился на российского вратаря. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату

ПСЖ предложил Холанду огромную зарплату

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов