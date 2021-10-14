Жирков рассказал о несостоявшемся переходе в "Баварию"

Фото: инстаграм Юрия Жиркова/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что в 2009 году он мог перейти в мюнхенскую "Баварию" вместо лондонского "Челси".

"Меня Гинер как раз вызвал тогда и сказал, что есть два варианта: "Бавария" и "Челси". Я выбрал "Баварию", а они все выбрали "Челси". Олич тогда как раз играл в "Баварии", и я сказал, что мне будет комфортнее играть, когда я знаю хоть кого-то. Тем более в такой команде. Я тогда не был знаком ни с Шевченко, ни с Ивановичем — ни с кем не общался. Зачем мне выбор предоставили, если его нет? Не знаю", - сказал Жирков в интервью на ютуб-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Жирков перешел в "Челси" из ЦСКА за 21 миллион евро. Всего за английский клуб он провел 49 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 11 результативных передач.

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