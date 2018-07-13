Жирков рассказал о словах Смолова после незабитого пенальти в матче с Хорватией

Защитник сборной России Юрий Жирков рассказал о том, что говорил команде Федор Смолов, который не реализовал послематчевый пенальти в матче 1/4 финала Чемпионата Мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).

"В раздевалке Федя извинился перед командой, нашел нужные слова. Помню, сказал еще, что он благодаря команде попал в четвертьфинал, а команда из-за него не попала в полуфинал. Мы все поддержали человека, такое с каждым может случиться. Проигрывает не один игрок, а команда. В конце концов, он не побоялся ни с испанцами, ни с хорватами первым пойти к точке", - приводят слова Жиркова российские СМИ.

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