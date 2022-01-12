Жирков рассказал о своем переходе в "Химки"
Фото: инстаграм Жиркова\Автор неизвестен
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков поделился информацией о прохождении медицинского обследования для "Химок".
— Вы на медосмотр "Химок" приехали?
— Ну, да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать.
— Если все хорошо, то перейдете?
— Если все будет нормально, то скорей всего.
— Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в "Химки", которые борются за выживание?
— Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.
— Говорят про контракт "0,5+1".
— Это все разговоры. Пока не знаю, пока еще не время, — цитирует Жиркова "Спорт-Экспресс".
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