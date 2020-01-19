Жирков рассказал о своей впечатляющей коллекции книг про Вторую мировую войну
Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал, что в его библиотеке насчитывается более 500 книг про Вторую мировую войну.
"Потом выложу фото своей библиотеки. Там больше 500 книг, наверное. Еще не все прочитано. Когда тебе нужна новая книга, то смотрю YouTube, там много передач, выступают хорошие историки, предлагающие прочесть хорошие книги, написанные по архивам, документам, по немецким архивам", - приводит слова Жиркова пресс-служба петербургского клуба.
Ранее футболист неоднократно рассказывал о своей мечте - открыть музей, посвященный Второй мировой войне.
В нынешнем сезоне 36-летний Жирков провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15