Жирков рассказал, почему покинул "Зенит"
Фото: твиттер Жиркова\Автор неизвестен
Защитник "Химок" Юрий Жирков поделился деталями своего ухода из петербургского "Зенита" прошлым летом.
"На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры закончились. Я общался с Семаком, когда уже был травмирован, но не было такого, чтобы "давай, мы тебя ждем".
Я сам понимал, футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как "Зенит". Там берут лучших бразильцев и еще кого-то. Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке – не мое.
Доктор "Зенита" сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом все и закончилось", - сказал Жирков.
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