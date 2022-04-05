Жирков рассказал, почему покинул "Зенит"

Фото: твиттер Жиркова\Автор неизвестен

Защитник "Химок" Юрий Жирков поделился деталями своего ухода из петербургского "Зенита" прошлым летом.

"На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры закончились. Я общался с Семаком, когда уже был травмирован, но не было такого, чтобы "давай, мы тебя ждем".

Я сам понимал, футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как "Зенит". Там берут лучших бразильцев и еще кого-то. Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке – не мое.

Доктор "Зенита" сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом все и закончилось", - сказал Жирков.

Также не пропустите: "Бавария" близка к подписанию Мазрауи. | http://soccernews.ru