Жирков рассказал, почему вернулся в сборную России

Теги зенит санкт-петербургроссияюрий жирков

Жирков рассказал, почему вернулся в сборную России

Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал об обстоятельствах своего возвращения в сборную России.

"Очень долгая история. Наверное, соскучился по футболу, и чем больше сыграю матчей, тем для меня лучше. Тем более, Черчесов позвал", - сказал 35-летний футболист.

Жирков выступает за сборную России с 2005 года, сыграл 88 матчей и забил 2 гола. После ЧМ-2018 фулбек завершил карьеру в национальной команде, однако в марте вернулся и уже сыграл против Бельгии в квалификации Евро-2020.

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