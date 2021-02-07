Жирков рассказал про "дедовщину" в "Челси"

Теги юрий жирковджон терричелси

Жирков рассказал про "дедовщину" в "Челси"Бывший футболист "Челси" Юрий Жирков поделился в интервью официальному сайту "Зенита" историей времен своего выступления за "аристократов". 

"Раньше что-то вроде дедовщины и в той же Англии было. Нам рассказывали истории, что в "Челси" молодые игроки должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет, например, для Джона Терри или еще кого-нибудь. Кофе приносить или еще что-нибудь в этом роде", – сказал Жирков.

Напомним, Жирков выступал за "Челси" в сезонах 2009/2010 и 2010/2011. Вместе с командой он стал победителем АПЛ.

В текущем сезоне за питерцев россиянин сыграл в 13 матчах РПЛ и сделал 2 результативных паса.

Читать также: Журавель рассказал, как Жирков прощался с "Челси" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса

В "Спартаке" отреагировали на инсайд из Нидерландов о подписании Промеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов