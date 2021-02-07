Жирков рассказал про "дедовщину" в "Челси"
Бывший футболист "Челси" Юрий Жирков поделился в интервью официальному сайту "Зенита" историей времен своего выступления за "аристократов".
"Раньше что-то вроде дедовщины и в той же Англии было. Нам рассказывали истории, что в "Челси" молодые игроки должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет, например, для Джона Терри или еще кого-нибудь. Кофе приносить или еще что-нибудь в этом роде", – сказал Жирков.
Напомним, Жирков выступал за "Челси" в сезонах 2009/2010 и 2010/2011. Вместе с командой он стал победителем АПЛ.
В текущем сезоне за питерцев россиянин сыграл в 13 матчах РПЛ и сделал 2 результативных паса.
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