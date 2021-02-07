Жирков рассказал про "дедовщину" в "Челси"

Бывший футболист "Челси" Юрий Жирков поделился в интервью официальному сайту "Зенита" историей времен своего выступления за "аристократов".

"Раньше что-то вроде дедовщины и в той же Англии было. Нам рассказывали истории, что в "Челси" молодые игроки должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет, например, для Джона Терри или еще кого-нибудь. Кофе приносить или еще что-нибудь в этом роде", – сказал Жирков.