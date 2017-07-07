Жирков: "Слова Лебедева? Не стоит отвечать человеку, который не разбирается в футболе"



Защитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков прокомментировал слова депутата Игоря Лебедева, который предлагал "дать в морду" игроку.

"Конечно, я читал высказывания Лебедева. Для себя решил, что внутренне это нужно постараться перевести в шутку. Видел какие-то комментарии якобы от моего имени. Могу сказать, что и близко ничего такого не было. Мне не привыкать с депутатами в подобной ситуации пересекаться. После Евро-2012, как помните, тоже разные истории происходили.

Есть, что сказать Лебедеву? Мне кажется, не стоит отвечать и комментировать высказывания человека, который не разбирается в футболе", - приводят слова Жиркова российские СМИ.

Напомним, что Лебедев раскритиковал Жиркова за его удаление в матче Кубка Конфедераций-2017 против Мексики (1:2). | http://soccernews.ru