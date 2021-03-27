Жирков сравнялся с Василием Березуцким по количеству матчей за сборную

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Жирков сравнялся с Василием Березуцким по количеству матчей за сборную Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Защитник сборной России Юрий Жирков принимает участие в игре квалификации на ЧМ-2022 против Словении.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", 37-летний игрок проводит 101-й матч за сборную. По этому показателю он сравнялся с Василием Березуцким.

Отметим, что лидерами по количеству матчей за сборную являются Виктор Онопко (109), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (127).

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