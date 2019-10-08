Жирков стал лучшим игроком "Зенита" в сентябре
Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков стал лучшим игроком сентября по версии болельщиков клуба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.
За 36-летнего игрока проголосовало 35,17% участников опроса.
Второе место фанаты отдали форварду Артёму Дзюбе (28,12%), третьим стал нападающий Себастьян Дриусси (10,62%).
В сентября Жирков в 4 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.
"Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов. В 13 туре чемпионата петербургский клуб сыграет с "Ростовом". Матч состоится 19 октября в Санкт-Петербурге.
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|М
|О
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|Локомотив Москва
|12
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|Ростов
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|26
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|Зенит Санкт-Петербург
|12
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|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Уфа
|12
|15
|7
|Арсенал Тула
|12
|14
|8
|Оренбург
|12
|14
|9
|Урал
|12
|14
|10
|Спартак Москва
|12
|14
|11
|Крылья Советов
|12
|14
|12
|Рубин
|12
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|12
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|12
|8