Жирков стал лучшим игроком "Зенита" в сентябре



Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков стал лучшим игроком сентября по версии болельщиков клуба. Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.



За 36-летнего игрока проголосовало 35,17% участников опроса.



Второе место фанаты отдали форварду Артёму Дзюбе (28,12%), третьим стал нападающий Себастьян Дриусси (10,62%).



В сентября Жирков в 4 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.



"Зенит" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 26 баллов. В 13 туре чемпионата петербургский клуб сыграет с "Ростовом". Матч состоится 19 октября в Санкт-Петербурге.

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