Жирков стал обладателем премии "Джентельмен года"

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Жирков стал обладателем премии "Джентельмен года"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков получил награду "Джентельмен года".

Отметим, что наградой является стильный смокинг, который вручается "Комсомольской правдой" с 1994 года.

"Огромное спасибо, за добрые слова. Благодарю за эту награду, очень рад стать ее обладателем", - заявил Жирков.

В 2018 году "Джентельменом года" стал хавбек "Спартака" Роман Зобнин.

В этом сезоне на счету Жиркова два гола и три ассиста в 18 матчах.

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