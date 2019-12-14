Жирков стал обладателем премии "Джентельмен года"
Защитник "Зенита" Юрий Жирков получил награду "Джентельмен года".
Отметим, что наградой является стильный смокинг, который вручается "Комсомольской правдой" с 1994 года.
"Огромное спасибо, за добрые слова. Благодарю за эту награду, очень рад стать ее обладателем", - заявил Жирков.
В 2018 году "Джентельменом года" стал хавбек "Спартака" Роман Зобнин.
В этом сезоне на счету Жиркова два гола и три ассиста в 18 матчах.
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