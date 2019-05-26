Жирков: "В моей коллекции появился документ с автографом Сталина"

Теги зенит санкт-петербургюрий жирков

Жирков: "В моей коллекции появился документ с автографом Сталина"
Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал, что он планирует открыть музей Великой Отечественной войны. 

"Дела с музеем войны пока никак. Редко бываю в Калининграде. Да и времени очень мало. Раньше у меня было помещение, где я уже все распланировал. А потом его переделали. Сейчас ищем другое место. Посмотрим, что будет. Я в инстаграме подписан на многие музеи. В Петербурге во многих музеях был. И по всей России. Если есть возможность, смотрю разные концепции и что-то для себя подмечаю. Но пока определенности нет.

Друг подарил мне документ с подписью Сталина. Это было недавно – на дне рождения моей жены, как ни странно. Я был очень рад этому. У меня уже были и бюст Сталина, и портрет Сталина времен войны. Сейчас появился еще и документ с автографом", – приводят слова Жиркова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 35-летний Жирков провел за "Зенит" 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Его контракт с петербургским клубом истекает ближайшим летом, но "Зенит" предложил игроку продлить соглашение.

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