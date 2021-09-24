Жирков включён в заявку любительской команды

Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков будет выступать в ЛФЛ, об этом сообщает журналист и видеоблогер Василий Уткин.

По его словам, 38-летний футболист заявлен за любительскую команду "Аминьево" с Юго-Запада Москвы.

Партнёрами Жиркова в столичном клубе будут Дмитрий Сычёв, Роман Шишкин и даже Денис Глушаков, который в "Аминьево" набирал форму и играл во время перерывов на матчи сборных.

С июня ветеран восстанавливается после мышечной травмы бедра. Он получил это повреждение в ходе поединка Евро-2020 против Бельгии (0:3).

Летом Жирков стал свободным агентом в связи с истечением контракта с питерским "Зенитом".

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