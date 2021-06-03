Жирков вошёл в пятёрку самых возрастных игроков Евро-2020
Фото твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Опубликован рейтинг самых возрастных футболистов, заявленных для участия в матчах Евро-2020.
Пятое место в списке досталось левому защитнику сборной России Юрию Жиркову. Ему сейчас 37 лет и 305 дней.
Лидером стал вратарь сборной Нидерландов Мартен Стекеленбург с возрастом 38 лет и 272 дня.
Вторую строчку занял Крейг Гордон (Шотландия, 38 лет и 172 дня), третью - Пепе (Португалия, 38 лет и 115 дней), четвёртую - Горан Пандев (Северная Македония,37 лет и 329 дней).
Не пропустите: Форма сборной России заняла второе место в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии Mirror. | http://soccernews.ru
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